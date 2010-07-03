Москва онлайн покажет церемонию прощания с Вилли Токаревым

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

9 августа певца Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище. Прощание с артистом пройдет в церкви Святителя Николая в Котельниках с 09:00 до 12:00.

Вилли Токарев умер 4 августа в одной из столичных больниц. Среди наиболее известных песен артиста: "Небоскребы", "Над Гудзоном", "Нью-йоркский таксист", "Рыбацкая", "Мы в жизни встретились", "В твой день рожденья".

Смотрите трансляцию 9 августа в 09:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.