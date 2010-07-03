Москва онлайн и TVоя Москва.YOUниоры: как создать веселый канал на YouTube

Фото: depositphotos/Syda_Productions

7 декабря в Центре документального кино в рамках образовательного проекта TVоя Москва.YOUниоры пройдет встреча с блогером и стримером Светой Дейдример. Тема мастер-класса – "Юмор и лайфстайл на YouTube".

Слушатели узнают:



о форматах, темах, особенностях юмора на YouTube. Как шутить так, чтобы все смеялись;

о контенте лайфстайл, его форматах и особенностях. Как рассказать о своей жизни интересно;

как создать и раскрутить канал на YouTube, где найти вдохновение;

о лайфхаках.

Объединенная редакция московских СМИ "Москва Медиа" запускает новый сезон проекта TVоя Москва.YOUниоры. На этот раз, кроме мастер-классов, посвященных радио и TV, пройдут специальные занятия для тех, кто мечтает стать блогером. Успешные блогеры научат пользоваться digital-инструментами и правильно применять полученные знания.

Смотрите трансляцию 7 декабря в 12:00 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.