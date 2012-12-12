Мосгорсуд приступит к рассмотрению "дела Политковской"

12 декабря 2012, 09:28
11 декабря в Мосгосуд начнет рассматривать дело бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он обвиняется в причастности к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.
Павлюченков признал свою вину в причастности к убийству и согласился сотрудничать со следствием. Этот факт позволит ему избежать максимального наказания.
"Он единственный из всех фигурантов уголовного дела полностью признал свою вину и дал ценные показания в отношении непосредственных исполнителей и возможных заказчиков", – заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.
Родственники погибшей журналистки требуют расторгнуть сделку фигуранта со следствием и уверены, что он скрывает имя заказчика убийства. Они считают, что Павлюченков намеренно пытается принизить свою роль в преступлении, чтобы избежать сурового приговора.
Анна Политковская была убита шесть лет назад, 7 октября 2006 года. Основным мотивом убийства называют профессиональную деятельность погибшей журналистки.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: