Мосгорсуд приступит к рассмотрению "дела Политковской"

11 декабря в Мосгосуд начнет рассматривать дело бывшего милиционера Дмитрия Павлюченкова. Он обвиняется в причастности к убийству журналистки "Новой газеты" Анны Политковской.

Павлюченков признал свою вину в причастности к убийству и согласился сотрудничать со следствием. Этот факт позволит ему избежать максимального наказания.

"Он единственный из всех фигурантов уголовного дела полностью признал свою вину и дал ценные показания в отношении непосредственных исполнителей и возможных заказчиков", – заявил представитель Следственного комитета Владимир Маркин.

Родственники погибшей журналистки требуют расторгнуть сделку фигуранта со следствием и уверены, что он скрывает имя заказчика убийства. Они считают, что Павлюченков намеренно пытается принизить свою роль в преступлении, чтобы избежать сурового приговора.

Анна Политковская была убита шесть лет назад, 7 октября 2006 года. Основным мотивом убийства называют профессиональную деятельность погибшей журналистки.