07 сентября 2013, 13:59Политика
Российский танк на новой платформе "Армата" будет испытан в ноябре
В ноябре 2013 года начнутся предварительные испытания перспективного российского танка на платформе "Армата".
Как заявил в интервью "Эху Москвы" начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, образец не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит аналоги стран НАТО.
История вопросаПлатформа "Армата" – тяжелая гусеничная платформа четвертого поколения, на базе которой планируется создать танк, БМП, тяжелый бронетранспортер, боевую машину поддержки танков, БРЭМ и самоходные артиллерийские установки.
Предполагается, что танк на базе "Арматы" будет иметь пушку с дистанционным управлением, расположенную в "необитаемой" башне, бронированную капсулу для экипажа, а также пулеметы и прицелы, превосходящие существующие аналоги.