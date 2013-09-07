Российский танк на новой платформе "Армата" будет испытан в ноябре

В ноябре 2013 года начнутся предварительные испытания перспективного российского танка на платформе "Армата".

Как заявил в интервью "Эху Москвы" начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, образец не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит аналоги стран НАТО.