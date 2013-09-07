Форма поиска по сайту

07 сентября 2013, 13:59

Политика

Российский танк на новой платформе "Армата" будет испытан в ноябре

В ноябре 2013 года начнутся предварительные испытания перспективного российского танка на платформе "Армата".

Как заявил в интервью "Эху Москвы" начальник главного автобронетанкового управления Минобороны генерал-лейтенант Александр Шевченко, образец не уступает, а по некоторым параметрам даже превосходит аналоги стран НАТО.

История вопроса

Платформа "Армата" – тяжелая гусеничная платформа четвертого поколения, на базе которой планируется создать танк, БМП, тяжелый бронетранспортер, боевую машину поддержки танков, БРЭМ и самоходные артиллерийские установки.

Предполагается, что танк на базе "Арматы" будет иметь пушку с дистанционным управлением, расположенную в "необитаемой" башне, бронированную капсулу для экипажа, а также пулеметы и прицелы, превосходящие существующие аналоги.

Минобороны танки испытания оборона

