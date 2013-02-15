Форма поиска по сайту

15 февраля 2013, 10:52

"Материнская школа" в Хамовниках продолжит свою работу

"Материнской школе" в Хамовниках вернут помещение

Детской художественной студии "Материнская школа", которую выселили из ее помещения 7 февраля, вернут еще помещение. Муниципалитет "Хамовники" пообещал заключить со школой договор об аренде.

Конкурент "Метеринской школы" детский центр "Хамовчонок", который должен был разместиться вместо художественной школы, добровольно отказался от претензий на помещение, сообщает телеканал "Москва 24".

Напомним, студию "Материнская школа" выселили 7 февраля. Помещение опечатали, а часть имущества вывезли. Родители в ответ написали заявление в полицию.

