На подготовку Новой Москвы к зиме компании "МОЭСК" выделят 586 млн руб

На подготовку Новой Москвы к зимнему периоду компании ОАО "МОЭСК" выделят 586 млн рублей из столичного бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписал мэр города Сергей Собянин.

Эти деньги выделят в целях возмещения затрат, возникающих в процессе аварийных, восстановительных и ремонтных работ на объектах топливно-энергетического хозяйства для подготовки и прохождения отопительного периода 2012-2013 годов, передает "Интерфакс" со ссылкой на источник в городской администрации.