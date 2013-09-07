Ледовый дворец "Локомотив" открылся для нового спортивного сезона

Ледовый дворец "Локомотив", расположенный на Большой Черкизовской улице, полностью готов к новому спортивному сезону.

Как сообщается на сайте "красно-зеленых", "летом 2013 года в Ледовом дворце "Локомотив" были проведены профилактические работы. Теперь мы полностью готовы к новому спортивному сезону-2013/14".

Между тем пресс-служба отмечает, что 15 сентября в связи с проведением матча проезд будет осуществляться только по специальным пропускам, проход посетителей будет осуществляться через КПП-2.