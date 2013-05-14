Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за курение

Депутаты Госдумы на заседании 14 мая приняли в первом чтении законопроект, устанавливающий административную ответственность за нарушение антитабачного закона. Согласно пояснительной записке к документу, в КоАП вносятся нормы об установлении административной ответственности за нарушение правил продажи табачных изделий, курение в неустановленных местах, рекламу и спонсорство табака. Кроме того, устанавливается административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление табака.

Контролировать соблюдение запрета на курение должны будут индивидуальные предприниматели и юридические лица: владельцы ночные клубов, ресторанов и баров. Отдельно устанавливается ответственность за курение на борту воздушного судна, а также за продажу насвая.

"Для предотвращения коррумпирования табачными организациями творческой интеллигенции, занятой в производстве кино- и телефильмов, а также другой аудиовизуальной продукции, необходимо предусмотреть определение художественного замысла. Без раскрытия этого понятия норма будет недействующей, поскольку в законодательстве критериев художественного замысла не содержится", - говорится в пояснительной записке. Поправки также вносятся и в закон "О рекламе".

Напомним, антитабачный закон был принят в конце февраля 2013 года. Согласно документу, с 1 июня 2013 года постепенно будет вводиться запрет на курение в общественных местах.