Пользователи Facebook теперь могут создавать общие альбомы

Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook объявила о введении новой опции "Общий фотоальбом", сообщил представитель соцсети техноблогу Mashable.

Ранее пользователь сети мог загружать изображения только в те альбомы, которые создал сам. При этом в одном таком альбоме можно разместить до тысячи изображений.

Новая функция позволит создателю альбома определить до полусотни других пользователей, которые также смогут добавлять изображения в фотоальбом. Каждый из таких "участников" может загрузить до 200 фотографий.

Создатель общего альбома по-прежнему сможет устанавливать настройки доступа к нему, а также разрешить или запретить другим участникам открывать доступ к загрузке изображений своим друзьям по соцсети.

В понедельник эта опция стала доступна для некоторого числа пользователей англоязычной платформы. Разработчики планируют вскоре подключить новую опцию для всех англоязычных аккаунтов, а затем и для пользователей во всем мире.