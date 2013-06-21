Более 10 нелегальных мигрантов задержаны в Новой Москве

12 нелегальных мигрантов задержаны в Новой Москве в ходе проведения рейда. Гастарбайтеры жили на территории одного из складских комплексов в деревне Былово.

Нелегалы жили в антисанитарных условиях на территории строительной площадки в обустроенной бытовке. Трудились подсобными рабочими без оформления трудового договора.

Все задержанные являются выходцами из Республики Узбекистан. Полицейские составили 12 протоколов об административном правонарушении по статье "Нарушение правил въезда в страну либо режима пребывания в ней".

Всех задержанных проверят на причастность к преступлениям, совершенным на территории России.