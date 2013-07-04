Более ста нелегалов задержаны на западе Москвы

Сотрудники полиции и вневедомственной охраны при силовой поддержке спецназа задержали 113 мигрантов на западе Москвы.

Как сообщает пресс-служба столичного главка полиции, рейд "Нелегальный мигрант" прошел в рамках операции "Заслон-1". В входе проверки частично выселенного дома на улице Кубинка и в общежитии на улице Пятьдесят лет Октября были обнаружены 113 человек – уроженцев Узбекистана и Таджикистана.

Все они были доставлены в отделение полиции для установления личности, проверки на причастность к преступлениям на законность пересечения границы России.

Все материалы, составленные по итогам проверки, будут переданы в ФМС для принятия решения о привлечении мигрантов к административной ответственности.

