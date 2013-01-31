31 января 2013, 13:27Спорт
Фигуристу Плющенко 31 января сделают операцию
Известному российскому фигуристу Евгению Плющенко 31 января сделают операцию на спине. Олимпийскому чемпиону Турина установят искусственный межпозвоночный диск.
Накануне состоялся медицинский консилиум, на котором было принято решение о проведении операции, сообщил в интервью "Советскому спорту" тренер фигуриста Алексей Мишин.
Тренер отметил, что не знает о том, сколько времени займет у Плющенко восстановление и сможет ли фигурист принять участие в Олимпиаде в Сочи в будущем году. По его словам, Плющенко все же должен успеть подготовиться к новому сезону и принять участие в большом количестве турниров.
Напомним, что Плющенко получил травму во время выступления на чемпионате Европы в Загребе. Фигурист снялся с турнира. За прошедший год Плющенко перенес уже две операции - сначала на колене, а в конце года спортсмену сделали операцию по поводу межпозвоночной грыжи.
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