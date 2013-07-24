Возможность открыть кафе в Доме Мельникова не рассматривается

Директор Государственного музея архитектуры им. А.В. Щусева Ирина Коробьина предлагает членам команды Citizenstudio создать для посетителей музея в Доме Мельникова дополнительные возможности, но вне стен самого памятника.

"Участники конкурса должны были ответить на вопрос, как при создании в памятнике музея обеспечить его посетителей минимальным набором необходимых музейных функций - как обеспечить охрану? Нужно ли устраивать гардероб? Что делать, если кто-то захочет купить книжку про памятник или выпить чашку кофе? Победители конкурса утверждают - памятник неприкасаем! Это уже музей и ничего привносить в него не нужно", - сказала Коробьина.

При этом, по ее словам, само здание должно выполнять только музейные функции, остальные надо вынести за его стены.

Напомним, что в середине июля проект мастерской Citizenstudio выиграла конкурс на лучший проект реставрации Дома Мельникова. По их словам, музей в этом здании уже существует и все, что нужно – это тапочки для посетителей, которые есть во многих музеях стран бывшего СССР. По поводу плачевного состояния памятника они сказали, что "это дело для профессионалов - инженеров и реставраторов".

"Тапочки - и все. Музей Мельниковых открыт для посетителей", - заявили победители.По ее словам,

Напомним, Экспериментальный жилой дом, построенный Константином Мельниковым в конце 20-х гг. прошлого века, находится по адресу: Кривоарбатский переулок, д. 10 и имеет статус памятника архитектуры регионального занесения.

В конкурсе проектов реставрации приняли участие как профессиональные архитекторы, так и студенты архитектурных вузов. Работы участников оценивали члены профессионального жюри, среди которых – представители органов власти, профессионального и экспертного сообществ и внучка Мельникова.