В Коломне запустят бесплатный экскурсионный трамвай ко дню Победы

Ко дню Победы в подмосковной Коломне запустят бесплатный экскурсионный трамвай для школьников и ветеранов. Тематическая экскурсия «Жизнь города в годы войны» будут начинаться в музее боевой славы и курсировать по городу с 11 до 17 часов 6, 7 и 8 мая, сообщает минтранспорта Московской области.

Для проведения акции Мособлэлектротранс выделил два трамвая с праздничной символикой. На них ветеранов и школьников будут возить по городу в течение часа и рассказывать о значимых событиях в городе в 1941-1945 годах.

В годы Великой Отечественной войны в Коломне было сформировано 4 дивизии стрелков, 8 дивизий артиллерии, 24 артиллерийские бригады и 12 полков артиллерии.