Московский Кремль закроют для посещений накануне Дня Победы

8 мая до 14.00 московский Кремль будет закрыт для посещений. В этот день там будут проводиться мероприятия по подготовке ко Дню Победы, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны России.

Напомним, в Государственный историко-культурный музей-заповедник "Московский Кремль" входят, в частности, Оружейная палата, Патриарший дворец с церковью Двенадцати апостолов, Успенский, Архангельский и Благовещенский соборы, колокольня Ивана Великого, Царь-пушка и Царь-колокол.

В собрании музея насчитывается более 60 тысяч памятников истории, культуры и искусства.