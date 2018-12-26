Два человека погибли в ДТП под Рузой

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Два человека погибли, еще двое пострадали в результате ДТП под Рузой в Подмосковье, сообщает ТАСС.

Авария произошла на трассе Лужки – Орешки. Там столкнулись "Газель", "Мицубиси" и еще одной легковушка.

По факту случившегося проводится проверка.