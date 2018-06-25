25 июня 2018, 14:39События
Волонтеры московской подземки помогли более 100 тысячам иностранных болельщиков ЧМ-2018
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Волонтеры Московского метрополитена помогли более ста тысячам иностранцев с начала ЧМ-2018, передает Агентство "Москва".
Ежедневно более ста волонтеров работают в московской подземке, помогая болельщикам ориентироваться в городе и метро.
"За первую неделю волонтеры проконсультировали около ста тысяч иностранцев и раздали больше 70 тысяч карт транспортных карт и справочников", – сообщила пресс-служба метро.
Волонтеров можно отличить по ярким деталям одежды – кепкам, нагрудным значкам и нарукавным повязкам. Они дежурят на всех кольцевых и центральных маршрутах, а также на станциях расположенных рядом со стадионами.
Самые часто задаваемые вопросы туристов – как доехать до Красной площади, как купить и пополнить транспортную карту "Тройка", как попасть на экскурсию по станциям метро и в какие дни действует бесплатный проход по FAN ID.