Волонтеры московской подземки помогли более 100 тысячам иностранных болельщиков ЧМ-2018

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Волонтеры Московского метрополитена помогли более ста тысячам иностранцев с начала ЧМ-2018, передает Агентство "Москва".

Ежедневно более ста волонтеров работают в московской подземке, помогая болельщикам ориентироваться в городе и метро.

"За первую неделю волонтеры проконсультировали около ста тысяч иностранцев и раздали больше 70 тысяч карт транспортных карт и справочников", – сообщила пресс-служба метро.

Волонтеров можно отличить по ярким деталям одежды – кепкам, нагрудным значкам и нарукавным повязкам. Они дежурят на всех кольцевых и центральных маршрутах, а также на станциях расположенных рядом со стадионами.

Самые часто задаваемые вопросы туристов – как доехать до Красной площади, как купить и пополнить транспортную карту "Тройка", как попасть на экскурсию по станциям метро и в какие дни действует бесплатный проход по FAN ID.