"Спартак" и ЦСКА проведут матчи 1/8 финала Кубка России в марте

Российский футбольный союз утвердил даты проведения оставшихся матчей 1/8 финала Кубка России.

Московский ЦСКА проведет домашний матч против саратовского "Сокола" 2 марта 2014 года, сообщает официальный сайт российской футбольной премьер-лиги. Также в этот день сыграют "Ростов" с "Аланией" и "Ротор" с "Салютом", а 1 марта определят сильнейшего "Терек" и "Мордовия".

12 марта игру 1/8 финала Кубка России проведет московский "Спартак" против "Тосно", 13 марта "Томь" примет "Тюмень".

Напомним, что два матча 1/8 финала уже сыграны. «Краснодар» обыграл «Звезду» - 3:2, а «Луч-Энергия» переиграл «СКА-Энергию» - 1:1 (2:1 – доп. время).