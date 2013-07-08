Банк России увеличил продажи долларов в 11 раз

Банк России в июне продал 2,708 миллиарда долларов, продажа евро составила 246 миллионов, сообщается в финансовом отчете организации.

Таким образом, ЦБ увеличил продажу долларов по сравнению с маем в 11,4 раза, евро - в 13,2 раза.

В апреле Центробанк впервые с осени прошлого года продавал валюту для поддержки курса рубля, реализовав 663,06 миллиона долларов и 45,05 миллиона евро.

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