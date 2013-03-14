Суд оставил в силе приговор по делу об убийстве Политковской

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России оставила в силе приговор по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. По приговору суда экс-милиционер Дмитрий Павлюченков проведет в местах лишения свободы 11 лет.

Решение Мосгорсуда, который 14 декабря прошлого года вынес приговор Павлюченкову, вступило в силу, сообщает РАПСИ. С экс-милиционера также взыскано 3 миллиона рублей компенсации.

Напомним, обозреватель "Новой газеты", известная своими громкими журналистскими расследованиями, была убита в лифте своего дома на Лесной улице в Москве 7 октября 2006 года.



По версии следствия, организатором преступления был Лом-Али Гайтукаев. Он в 2006 году создал организованную группу, в которую вошли другие обвиняемые, в том числе Дмитрий Павлюченков, в обязанности которого входила слежка за Политковской.

Дело Павлюченкова было выделено в отдельное производство. 14 декабря Мосгорсуд приговорил экс-милиционера к 11 годам лишения свободы.