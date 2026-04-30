30 апреля, 11:44

Транспорт

"Аэрофлот" увеличит количество рейсов из России на Мальдивы с 17 июня

Фото: depositphotos/Nordroden

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов между Москвой и столицей Республики Мальдивы Мале до девяти в неделю, сообщила пресс-служба перевозчика.

Уточняется, что с 17 июня по 29 августа авиакомпания добавит два дополнительных еженедельных рейса.

Полеты будут выполняться на Boeing 777 с трехклассной компоновкой – "эконом", "комфорт" и "бизнес". Вылеты из Шереметьево запланированы на среду и пятницу, обратные рейсы – на четверг и субботу.

Ранее сообщалось, что во время пляжного отдыха есть риск получить отравление. По словам вице-президента Альянса туристических агентств РФ Алексана Мкртчяна, интоксикация становится ключевой проблемой на отдыхе. В связи с этим он посоветовал не чистить зубы с использованием воды из-под крана в таких странах, как Таиланд и Египет.

