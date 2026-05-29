Студенты-спасатели проведут мастер-классы по безопасности для молодежи Москвы

С 30 мая по 1 июня на ВДНХ (площадка напротив павильона № 10) пройдут обучающие мероприятия по безопасности, добровольчеству и здоровому образу жизни. Об этом сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия организует Московское городское отделение Всероссийского студенческого корпуса спасателей (МГО ВСКС) в рамках Международного фестиваля детства и юности "Фестиваль "Движения первых". Участие бесплатное, регистрация не требуется.

На территории будет работать "Городок безопасности", включающий пять учебных точек. На площадке "Дженга" посетители в экипировке спасателя отработают использование гидравлического аварийно-спасательного инструмента для перемещения предметов в ограниченном пространстве. Точка "Спасение на льду" позволит освоить технику приближения к провалившемуся под лед на имитирующей поверхности.

В зоне "Оказание первой помощи" инструкторы покажут алгоритм сердечно-легочной реанимации на манекене, проверку сознания и дыхания, а также порядок вызова скорой. На точке "Лабиринт" участники в составе команд будут искать условного пострадавшего и отрабатывать его транспортировку. Также будет работать фотозона с экипировкой пожарного и гидравлическими ножницами.

Ранее в мае МГО ВСКС провело еще несколько мероприятий. В центре содействия семейному воспитанию имени Ю. В. Никулина прошла "Спасательная эстафета" и мастер-класс по сердечно-легочной реанимации. Завершился трехмесячный сбор гуманитарной помощи для военнослужащих: были переданы стройматериалы, маскировочные сети, печи, генератор и другое имущество. Помощь поступила от ГУУ (проект "ГУУ-СВОим"), Дмитровского техникума и волонтерского клуба "4Д".

Кроме того, в рамках грантов мэра Москвы состоялся "Пожарно-спасательный кроссфит на кубок МГО ВСКС" с элементами профильных дисциплин.

Для вступления в МГО ВСКС необходимо заполнить анкету на портале "Молодежь Москвы". Более подробную информацию о деятельности организации можно узнать в сообществе в соцсети "ВКонтакте" или в мессенджере MAX.

