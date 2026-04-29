29 апреля, 11:35

Экономика

Вице-премьер РФ Трутнев потребовал объяснений по поводу стоимости яблок на Чукотке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российские власти, вероятно, делают "что-то не то", раз одно яблоко на Чукотке обходится в 300 рублей, а килограмм – примерно в 1 тысячу рублей. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДВФО) Юрий Трутнев, сообщает РИА Новости.

По словам политика, такие цены он увидел, когда зашел в один из чукотских магазинов. Он признался, что стоимость фруктов произвела на него впечатление.

"Я попрошу министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики после доклада губернатора объяснить мне, почему яблоки по 300 рублей за яблоко стоят, потому что мы с вами закон принимали о северном завозе, вы обещали, что завоз удешевит что-то, поможет снизить стоимость", – высказался Трутнев на совещании по социально-экономическому развитию Чукотского автономного округа.

Он уточнил, что если стоимость яблок стала такой уже после снижения, то "что-то мы не то делаем".

Цены на продукты на Чукотке и других отдаленных регионах России нередко выше, чем в западных субъектах страны. В 2023 году был принят закон "О северном завозе", который был призван способствовать решению соцвопросов, в том числе сделать продукты, топливо и стройматериалы в северных районах доступнее по цене.

Программа северного завоза охватывает 19 регионов России и 2,16 миллиона человек. В инфраструктуру завоза входят 386 объектов, включая дороги, железнодорожные станции, порты и транспортно-логистические комплексы.

В марте стоимость месячной минимальной продуктовой корзины в РФ выросла на 2,6% по сравнению с январем. Например, минимальный набор еды на одного человека в среднем обойдется в 7 712,4 рубля. При этом самые дорогие продукты выявили на Чукотке (19 784,4 рубля) и в Камчатском крае (13 223,5).

Производителям яиц в РФ напомнили о запрете на необоснованное повышение цен

