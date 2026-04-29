29 апреля, 09:13

Происшествия

Мужчина с молотком избил подростка и забаррикадировался в доме в Токио

Фото: depositphotos/dechevm​

Мужчина с молотком напал на подростка, после чего забаррикадировался в доме в Токио. Об этом сообщает телеканал NHK со ссылкой на полицию.

Как уточнили журналисты, злоумышленник распылил слезоточивый газ в сотрудников правоохранительных органов, в результате чего пострадали 8 человек. Подростка с переломом глазницы госпитализировали.

После нападения мужчина забаррикадировался в своем доме без заложников. В настоящее время полиция ведет с ним переговоры.

Ранее женщина в Австралии пробралась в реанимацию и избила пациента молотком за кражу праха ее брата. По данным СМИ, инцидент произошел в Сиднее, в Королевской больнице принца Альфреда.

46-летняя Вики Грэм пришла в больницу после полуночи, вытащила из сумки молоток и ударила 63-летнего пациента по правой стороне головы. В результате он получил перелом черепа, у него произошло кровоизлияние в мозг.

происшествияза рубежом

