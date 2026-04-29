Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 апреля, 08:48

Город

Два нежилых помещения выставлены на торги на юге Москвы

Фото: пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике

Два нежилых помещения площадью 29,6 и 29,8 квадратного метра выставлены на торги в столичном районе Нагатинский Затон. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова.

Он отметил, что коммерческая недвижимость свободного назначения в многоквартирных домах – это возможность открыть бизнес в районах с уже сложившейся застройкой и более предсказуемым потребительским спросом. Приобрести объекты предприниматели могут на открытых аукционах.

В настоящее время на торгах доступны два помещения, расположенные на третьем этаже дома 32, корпуса 1, на Нагатинской набережной. В них можно открыть фотостудии, кабинеты для оказания услуг в сфере красоты или мини-центры детского развития.

Заявки на участие в торгах принимаются до 19 мая, аукционы состоятся 28-го числа на онлайн-площадке "Росэлторг".

Ранее в Некрасовке выставили на торги шесть коммерческих помещений площадью от 55,6 до 94,3 "квадрата". Они находятся на первых этажах домов по улице Вертолетчиков и имеют отдельные входы. Там можно открыть кофейни, магазины, аптеки или пункты проката спортивного инвентаря.

"Торги Москвы": коммерческие помещения в новостройках

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика