Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 апреля, 09:17

Происшествия

Россиянку освободили в Мьянме из мошеннического call-центра

Фото: 123RF.com/f11photo

Гражданку России освободили в Мьянме из мошеннического call-центра после совместной операции российских и местных правоохранительных органов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на посольство РФ в республике.

По данным дипмиссии, в операции участвовали сотрудники российского посольства, представитель МВД России во Вьетнаме, аккредитованный также в Мьянме и Лаосе, а также мьянманские силовые структуры. Россиянку удалось освободить 20 апреля.

Дипломаты уточнили, что в начале апреля женщина прибыла в Янгон в поисках работы. Позже неизвестные вывезли ее в район Мьявади у границы с Таиландом, где предложили трудоустройство в одном из мошеннических call-центров.

Участвовать в преступной деятельности россиянка отказалась и обратилась за помощью в МВД России. После этого были оперативно организованы мероприятия по ее освобождению.

Ранее сообщалось о похищении еще трех граждан России в Мьянме. Посол РФ в Мьянме Искандер Азизов выразил обеспокоенность тем, что десятки россиян могут находиться в подобных мошеннических call-центрах, куда их доставляют торговцы людьми из Таиланда.

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика