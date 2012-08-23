Группа "Белая гвардия" даст ретро-концерт 24 августа

24 августа в бард-клубе "Гнездо глухаря" выступит группа "Белая гвардия". Музыканты представят публике ретро-программу, состоящую из ранних песен группы.

Многие из песен, которые прозвучат на сцене клуба, уже считаются хрестоматийными хитами для любителей бардовской музыки. В их числе – "Белая Гвардия", "С крыши город", "Мы дети уличных кофеен", "Комната".

На концерте будут представлены и песни-раритеты, которые не были записаны ни на одном носителе и крайне редко исполняются для публики, например, "Прежним друзьям", "Белая ночь", "На смерть Айседоры Дункан" и другие.

Адрес бард-клуба "Гнездо глухаря" – Цветной бульвар, 30. Станция метро "Цветной бульвар".

Начало концерта в 20.00