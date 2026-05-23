Собянин сообщил о ликвидации уже 12 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Попытка атаки двух вражеских беспилотников пресечена в воздушном пространстве московского региона. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

В ликвидации дронов были задействованы системы противовоздушной обороны (ПВО). Сейчас на месте падения их фрагментов работают сотрудники экстренных служб.

Подлеты к Москве первых за 23 мая БПЛА были зафиксированы примерно в 00:17 по местному времени. Тогда их также удалось ликвидировать перед приближением к городу.

На фоне угрозы атаки столичный аэропорт Жуковский ввел временные ограничения. Авиагавань перестала принимать и выпускать гражданские самолеты.