ДТП с несколькими авто произошло на улице Народного Ополчения в Москве

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в районе дома 3 на улице Народного Ополчения на северо-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Как рассказал Агентству "Москва" осведомленный источник, в результате аварии погиб один человек. По словам собеседника журналистов, мужчина вышел из машины после поломки и был сбит проезжающим автомобилем.

На место прибыли сотрудники городских оперативных служб. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В транспортном ведомстве предупредили, что движение в районе ДТП затруднено. В связи с этим водителей призвали искать другой маршрут.

Ранее один человек погиб в результате ДТП на Бесединском шоссе в Москве. Водитель ВАЗ врезался в два автомобиля в попутном направлении и еще в одну машину – во встречном.

В результате водитель отечественного авто скончался, а его пассажир был госпитализирован с различными травмами.