Жителям столицы порекомендовали брать с собой воду на фоне жаркой погоды

Жителям и гостям столицы порекомендовали брать с собой воду на фоне жаркой погоды. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Водителям, планирующим поездки на машине по городу, посоветовали проветрить салон.

Кроме того, автомобилистов призвали заранее планировать загородные поездки, так как с 16:00 до 20:00 на всех магистралях в сторону области наблюдается загруженность. Именно поэтому их попросили избегать этого времени.

Ранее столичный Дептранс сообщал о переводе кондиционеров в вагонах поездов столичного метро на летний режим работы. Кроме того, для увеличения воздухообмена специалисты сняли свыше 6 тысяч вторых дверей в вестибюлях и усилили тоннельную вентиляцию.

При необходимости режим работы вентиляции меняется – работники метро следят за температурой на станциях. Когда температура на станциях метро поднимается выше 28 градусов, сотрудники организуют раздачу бесплатной воды пассажирам. На фоне жары в столице начали дополнительный полив дорог.

