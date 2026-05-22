Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 06:34

Общество

Гроза с градом и сильный ветер ожидаются в Москве 22 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и местами ливень, гроза и град прогнозируются в Москве в пятницу, 22 мая. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 28 до 30 градусов тепла, в Подмосковье – от 26 до 30 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве опустится до плюс 14 градусов, по области – до плюс 12 градусов.

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за прогнозируемого дождя с грозой. Предупреждение будет действовать с 09:00 до 21:00 22 мая. Оно распространяется и на Московскую область.

В начале следующей недели в столицу придет осенняя погода. В частности, в понедельник, 25 мая, москвичей ждут кратковременные дожди. В ночное время температура составит от плюс 8 до плюс 11 градусов, а днем – плюс 12–15 градусов, что является климатической нормой сентября.

В Москве будет действовать желтый уровень погодной опасности 22 мая

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика