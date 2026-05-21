Картину Лагорио из коллекции императора Александра III вернули в Гатчинский дворец

Картина художника Льва Лагорио "Лунная ночь в Крыму" передана музею-заповеднику "Гатчина". Об этом сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

Долгое время о судьбе полотна ничего не было известно, пока в ноябре 2025 года итальянский коллекционер Паоло Польвани не заявил послу России в Италии о намерении вернуть произведение в Гатчинский дворец. После этого началась исследовательская работа.

В ведомстве подчеркнули, что сомнений в подлинности и мемориальной ценности картины нет. Доставить ее в Россию удалось совместными усилиями специалистов Минкультуры, МИД и государственного музейно-выставочного центра "РОСИЗО".

Работа написана в 1879 году. До революции "Лунная ночь в Крыму" находилась в личных интерьерах семьи императора Александра III в Гатчинском дворце, что подтвердили архивные описи и маркировка 1920-х годов на тыльной стороне холста. Однако по данным инвентаризации конца 1930-х годов картина в коллекции музея уже не числилась.

