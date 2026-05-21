21 мая, 13:48

Психолог Лысакова: главная ошибка родителей перед ЕГЭ заключается в тревожности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Главная проблема перед сдачей Единого государственного экзамена (ЕГЭ) заключается не в отсутствии достаточных знаний у детей, а в тревожности родителей. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на кандидата психологических наук Анастасию Лысакову.

Само тестирование представляется не столько серьезным испытанием для выпускников, сколько для их нервной системы. Причем причиной становятся установки, внушаемые взрослыми.

"Это не должно быть "Все или ничего", "Пан или пропал", "Это единственный мой шанс в жизни, если не получится – я неудачник на всю жизнь". Чем больше спокойствия и понимания "будь что будет", тем успешнее сдача", – пояснила Лысакова.

По мнению эксперта, основной удар приходится на родителей, после чего запускается феномен вторичного стресса, то есть, даже если мама и папа скрывают свои переживания, дети все равно их ощущают и тоже начинают беспокоиться.

В пример психолог привела случай из своей жизни, когда давление со стороны взрослых членов семьи перед сдачей привело к тому, что ей до сих пор снятся экзаменационные кошмары.

"Я призываю родителей сначала "привести в порядок" свою тревожность, объяснить ребенку, что его любят не за 100 баллов, а также напомнить: ЕГЭ можно пересдать, а жизнь на этом не заканчивается", – заключила Лысакова.

Ранее в России предложили ввести обязательное психологическое консультирование для сдающих ЕГЭ. Общественник Иван Курбаков пояснил, что приоритетом должна стать забота о ментальном здоровье подростков для снижения тревоги.

Реализовать инициативу можно через привлечение психологов к экзаменам, организацию пунктов на площадках и внедрение системы поддержки до, во время и после тестирования. Кроме того, необходимо закрепить соответствующие нормативные требования в инструкциях и в федеральных стандартах по проведению экзаменов.

