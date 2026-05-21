21 мая, 12:01

Город

Москвичам в жару раздадут бесплатную воду на пяти станциях метро

Фото: МАХ/"Дептранс Москвы"

Пассажиры пяти станций столичного метрополитена смогут получить бесплатную бутилированную воду из-за жары в городе. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Горожане и гости столицы до 18:00 смогут получить воду на станциях "Измайловская", "Фили", "Багратионовская", "Кунцевская" и "Выхино". Кроме того, с 14:00 до 17:00 раздадут бутылки с водой на Ярославском, Казанском, Курском, Савеловском, Белорусском, Павелецком и Киевском вокзалах, в пригородной зоне Ленинградского вокзала, станциях МЦД Площадь трех вокзалов, Тушинская, Зеленоград-Крюково.

Воду могут взять посетители автовокзалов "Центральный", "Саларьево", "Красногвардейский", "Северные ворота" и "Южные ворота", пассажиры "Аэроэкспресса" в экспресс-автобусах у станции метро "Ховрино", а также в автобусах на Домодедовском направлении.

Кроме того, бутылки раздадут на всех причалах регулярного речного электротранспорта и на прогулочных маршрутах "Киевский" и "Китай-город". При этом в салонах электросудов можно в любое время утолить жажду бесплатной водой из кулеров.

По данным синоптиков, в столице может быть побит температурный рекорд – жара наблюдается уже третий день подряд. Воздух в этот день может прогреться до 29–31 градуса. Ожидается переменная облачность, а местами по городу возможны кратковременный дождь и гроза.

городтранспортпогода

