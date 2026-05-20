Городские службы Москвы поливают цветники и газоны на фоне жары

Специалисты комплекса городского хозяйства организовали полив цветников и газонов в Москве в связи с жарой. Об этом сообщила пресс-служба КГХ.

Согласно прогнозам синоптиков, воздух в столице 20 мая прогреется до 29–31 градуса. Чтобы увлажнить почву и сохранить газоны и клумбы от высыхания, утром работники городских служб провели их полив. Основная задача таких работ в том, чтобы влага проникла на глубину около 30 сантиметров, где находятся корни растений.

Аналогичные работы планируется повторить в вечернее время после 17:00.

Вместе с тем в течение дня специалисты польют и дороги для поддержания чистоты и охлаждения асфальта.

Как пояснили в комплексе, длительное воздействие солнечных лучей и интенсивное движение транспорта увеличивают риск деформации дорожного покрытия, тогда как регулярный полив в жару помогает снизить этот эффект.

"Берегите себя: избегайте длительного пребывания на улице и следуйте нашим советам, чтобы комфортно чувствовать себя в знойную погоду", – добавили в пресс-службе.

Аномальная жара сохранится в Москве и области до конца рабочей недели. Температура превысит нормальные значения на 7–9 градусов. В связи с этим до субботы, 23 мая, в регионе объявили оранжевый уровень погодной опасности.

Небольшое похолодание придет в мегаполис к выходным, 23-го и 24-го числа. В эти дни столбики термометров опустятся до 20–23 градусов.