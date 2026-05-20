20 мая, 08:18

Российские силы ПВО уничтожили 273 украинских дрона в ночь на 20 мая

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы российской системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 273 украинских дрона над несколькими регионами страны в ночь на 20 мая. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Попытки атаки фиксировались с 20:00 по московскому времени вторника, 19 мая, до 07:00 среды, 20-го числа, уточнили в оборонном ведомстве.

Беспилотники самолетного типа удалось нейтрализовать в небе над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Также операции по ликвидации аппаратов проходили в Краснодарском и Ставропольском крае, Крыму, Татарстане, Московском регионе, акваториях Азовского и Черного морей.

В Белгородской области целью беспилотника стал автомобиль скорой помощи. Атака произошла на участке трассы Борисовка – Головчино в Борисовском округе. В результате водитель скорой получил минно-взрывную травму и баротравму, его доставили в больницу.

Помимо этого, под обстрел ВСУ попали территории Белгорода и Белгородского округа. Повреждения получила кровля многоквартирного дома.

