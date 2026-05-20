ПВО отражает атаку БПЛА на промзону Невинномысска

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО отражают атаку вражеских беспилотников на промзону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

На территории всего края объявлен режим беспилотной опасности. Местных жителей призывают не приближаться к обломкам сбитых дронов.

Ранее промышленный объект загорелся в Ярославской области в результате атаки БПЛА. К месту ЧП сразу же прибыли спецслужбы, которые принялись тушить пожар.

В Белгородской области мирный житель пострадал в результате удара украинского беспилотника по автомобилю. Мужчина получил минно-взрывную травму и осколочное ранение живота.