Внебиржевой курс доллара опустился ниже 72 рублей впервые с 8 февраля 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 15:17 по московскому времени курс иностранной валюты снижался на 92 копейки относительно прошлого закрытия – до 72,07 рубля. Минутами ранее он опускался до 71,99 рубля.

По словам аналитика Спартака Соболева, к началу лета американский доллар также может упасть ниже диапазона 72–76 рублей. Он уточнил, что тенденция укрепления рубля к ключевым мировым валютам остается устойчивой.

При этом главными факторами поддержки рубля, считает он, являются высокая ставка ЦБ России и ожидание роста профицита торгового баланса во втором квартале текущего года из-за комфортных цен на нефть.