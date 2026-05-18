18 мая, 15:11

Общество

Дожди могут вернуться в Москву 21 мая

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Осадки в Московском регионе ожидаются не раньше четверга, 21 мая, заявили ТАСС в Гидрометцентре России.

"Ближайшие двое суток осадков не прогнозируется, а в четверг, 21 мая, в дневные часы в столичном регионе на фоне переменной облачности местами не исключен кратковременный дождь и гроза", – рассказал собеседник агентства.

Небольшие осадки также прогнозируются 22 и 23 мая. Однако, уточнили синоптики, это всего лишь предварительный прогноз.

Между тем в ночь на вторник, 19 мая, в Москве и Подмосковье ожидается небольшая облачность без дождей. Температура воздуха в столице составит 14–16 градусов, а в центре города поднимется до 19 градусов. В Московской области столбики термометров покажут 12–17 градусов.

Днем 19 мая в столичном регионе воздух может прогреться до 32 градусов. В Гидрометцентре напомнили, что жара сохранится в Москве до конца рабочей недели – температура воздуха будет достигать 30–32 градусов, что на уровне абсолютных максимумов для этих дат.

"Значения средней суточной температуры с понедельника по пятницу (с 18 по 22 мая 2026 года. – Прим. ред.) будут превышать норму на 8–9 градусов", – добавили в Гидрометцентре.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин рекомендовал москвичам пить теплую воду и избегать длительного нахождения на улице в период действия оранжевого уровня погодной опасности из-за жары. Меры предосторожности следует соблюдать с 11:00 до 16:00, а лучше – до 18:00, подчеркнул он.

Метеорологическое лето наступило в Москве на 10 дней раньше срока

