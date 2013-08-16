В Московском метро испытали новый снегоочиститель

В Московском метрополитене проводятся испытания нового вентиляторного снегоочистителя, предназначенного для удаления снега с открытых участков путей зимой, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

Он представляет собой платформу с электродвигателями, под которой установлено 5 вентиляторов. Во время движения они сдувают снег с путей перед движущейся платформой. В отличие от снегоочистителей предыдущего поколения, он лучше удаляет снег из-под контактного рельса.

В настоящее время проводится проверка габаритности, ходовых и тормозных характеристик снегоочистителя. По результатам испытаний он будет принят в постоянную эксплуатацию.

Напомним, в настоящее время в метро работают снегоуборочные машины СМ-М2. Они используются для уборки снега с путей и из-под контактного рельса, для уборки мусора на парковых и главных путях, а также для обдува сжатым воздухом стрелочных переводов. Машина способна очищать пути от снежных завалов высотой до 0,65 метра.