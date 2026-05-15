Число пострадавших после атаки БПЛА на дом в Белгороде выросло до 9

Число пострадавших в результате атаки украинского БПЛА на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до 9 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Уточняется, что 19-летний молодой человек находится на лечении в областной клинической больнице. Трое пострадавших были доставлены в городскую больницу № 2 Белгорода. Еще одному мужчине медицинская помощь оказана на месте, от предложенной госпитализации он отказался.

На месте ЧП продолжается работа оперативных служб и ситуационного центра.

Сперва сообщалось, что в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе 3-летняя девочка. Ребенка с осколочными ранениями плеча, грудной клетки и ноги доставили в детскую областную клиническую больницу.

Кроме того, загорелись несколько балконов, однако пожарные уже ликвидировали открытое возгорание. В доме также повреждены фасад и остекление.