12 мая, 11:06

Происшествия

В Москве сын убил отца, сломав ему гортань

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На юго-западе Москвы сын убил отца, сломав ему гортань. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

Инцидент произошел 12 мая. Из квартиры жилого дома, расположенного на улице Обручева, в одну из больниц доставили 68-летнего мужчину с телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, пострадавший скончался.

Предварительно установлено, что травмы нанес сын погибшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По факту случившегося началась доследственная проверка. Следователи и криминалисты продолжают осмотр места происшествия и опрос очевидцев.

Ранее в подмосковных Мытищах супруги зарезали друг друга во время конфликта. Предварительно, ночью 19 апреля из квартиры дома на улице Воровского доносились звуки ссоры. На место прибыли полицейские, но дверь была закрыта.

Ее вскрыли сотрудники МЧС. В помещении были обнаружены тела мужчины и женщины с колото-резаными ранами шеи и груди.

"Московский патруль": в столице ИИ помог раскрыть убийство 27-летней давности

