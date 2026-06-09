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09 июня, 19:14

Шоу-бизнес

Российский рэпер 9Mice стал лицом иностранного бренда

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/9mice

Российский рэпер 9Mice (настоящее имя – Сергей Дмитриев) стал лицом лондонского бренда Dilara Findikoglu, основателем которого является турецкий дизайнер Дилара Финдикоглу. Об этом она заявила Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

На фотографии артист позирует в корсете, джинсах и массивном ремне из коллекции бренда с показа осень-зима прошлого года. Линейка была вдохновлена Венерой Милосской и называется Venus Chaos.

"Представляем первого в истории Dilara Dream Boy – 9Mice", – указывается в посте.

Съемку проводила фотограф Бегюм Етиш.

Ранее французская компания Christian Dior зарегистрировала в России новый товарный знак Lady Dior. Он охватывает три класса товаров и услуг по международной классификации (МКТУ) – № 18, 25 и 41. Среди них значатся изделия из кожи, одежда для мужчин и женщин, а также организация мероприятий.

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