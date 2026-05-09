Движение транспорта ограничили в связи с празднованием Дня Победы в Москве

Движение транспорта временно ограничено в центре Москвы в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщает столичный Дептранс.

В частности, ограничения действуют:



на улицах Петровка, Тверская, Моховая, Большая Никитская, Садовническая, Охотный Ряд, Болотная, Балчуг, Солянка, Ильинка, Варварка и Волхонка;

на набережных Москворецкая, Кремлевская, Устьинская, Подгорская, Софийская, Раушская, Котельническая, Болотная, Кадашевская, Пречистенская, Гончарная и Садовническая.

Также движение ограничено в переулках Фалеевский, Лубочный, Ветошный, 1-м и 2-м Раушский, на площадях Старая, Новая и Болотная, а также на Большом Москворецком и Чугунном мостах.

Водителей просят планировать маршрут заранее и учитывать все изменения.

Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси будет приостановлено. Могут временно закрыть пешеходные переходы на Тверской улице. Помимо этого, нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов.

Изменения также вносятся в работу общественного транспорта. Часть маршрутов будет ходить только на определенных участках, часть – укоротят. Меры будут действовать до конца мероприятия.