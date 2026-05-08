Собянин сообщил об уничтожении уже 101 летевшего на Москву беспилотника

Система ПВО Минобороны сбила еще три беспилотника, летевших в сторону столицы в пятницу, 8 мая. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, на данный момент на подлете к Москве ликвидирован уже 101 БПЛА. На месте работают сотрудники экстренных служб.

На фоне угрозы в ограниченном режиме работает аэропорт Домодедово. Возможны корректировки в расписании рейсов.

Кроме того, в Минобороны РФ сообщили о 1 630 нарушениях режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Обстрелы продолжаются, несмотря на объявленное перемирие.

