Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 12:23

Политика

Путин поздравил лидеров и граждан зарубежных стран с 81-й годовщиной Победы

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин направил поздравления лидерам и гражданам иностранных государств по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Поздравления, в частности, получили лидеры Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народы Грузии и Молдавии. Отмечается, что Путин пожелал ветеранам и труженикам тыла здоровья, долголетия и бодрости духа.

Президент России указал, что в этот день потомки героев воздают дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу сражались на фронте и трудились в тылу, приближая Победу над захватчиками. Кроме того, в обращению к молдавскому и грузинскому народу Путин призвал их сохранять память о событиях ВОВ.

Ранее стал известен список глав иностранных делегаций, которые прибудут в Москву на празднование Дня Победы. На празднике будут президент Абхазии Бадра Гунба и его супруга, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Лаоса Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, лидер Южной Осетии Алан Гаглоев и председатель правительства Словакии Роберт Фицо.

Кроме того, ожидается делегация из Республики Сербской (часть Боснии и Герцеговины), включая президента Синиша Карана, председателя Народной скупщины Ненада Стевандича с супругой и председателя партии "Союз независимых социал-демократов" республики Милорада Додика с супругой.

Тысячи москвичей присоединились к акции "Игрушка ветерану" к 81-й годовщине Великой Победы

Читайте также


властьполитикаДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика