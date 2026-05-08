Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 мая, 11:33

Общество

На платформе "Активный гражданин – детям" пройдут онлайн-мероприятия к 9 Мая

Фото: 123RF.com/nateemee

Платформа "Активный гражданин – детям" подготовила тематические онлайн-мероприятия для юных москвичей к 9 Мая. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Ребята смогут ответить на вопросы викторины, посмотреть видеоролик о Государственном музее обороны Москвы, поиграть в онлайн-игру "Крылья Победы". Все это поможет им больше узнать о Великой Отечественной войне и о подвигах защитников столицы.

Новая видеоистория из цикла "Куда идем после школы?" расскажет об экспозиции Государственного музея обороны Москвы. Дети узнают о тех, кто защищал столицу во время Великой Отечественной войны. Им покажут фотографии, письма военнослужащим, детские рисунки того времени.

Также в видеоролике есть рассказ о поездах, перевозивших оружие и солдат. Кроме того, юные зрители увидят зенитную пушку, которая помогала отражать авиационные налеты.

Онлайн-игра "Крылья Победы" расскажет о военных самолетах. Дети смогут поиграть за сборщиков летательных аппаратов и собрать модели. На сборку им будет даваться 1,5 минуты. Всего есть 10 уровней, на каждом из которых допускается сделать не более 5 ошибок.

Игра поможет развить логику и внимание. После сборки модели на экране будет появляться табличка с фактами о военных самолетах. Например, о смешанных конструкциях или штурмовике, названном "летающим танком".

А викторина расскажет о работе актеров в военное время и покажет архивные фотографии. Вопросы будут для ребят 6–7, 8–10, 11–13 лет. Увлекательный тест создан совместно с Московским театром кукол.

За прохождение игры и викторины дети получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые они смогут обменять на призы или направить в фонды помощи животным.

Для москвичей и гостей города ко Дню Победы более 200 культурных площадок Москвы подготовили различные мероприятия. Их ждут концерты, спектакли, экскурсии, выставки, лекции, кинопоказы и многое другое.

Программа в честь 81-й годовщины Победы развернется в каждом округе города. Москвичей и туристов приглашают парки, музеи, театры, детские школы искусств и библиотеки.

Читайте также


обществогородДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика