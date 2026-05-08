08 мая, 10:11

Транспорт

Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 9 и 11 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Припарковать автомобиль на всех улицах Москвы 9 и 11 мая можно будет бесплатно, сообщает пресс-служба Дептранса столицы со ссылкой на заммэра Максима Ликсутова.

"В праздники мы традиционно отменяем плату за городские уличные парковки <...> На дорогах столицы в такие дни меньше машин, чем в будни. Просим автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения", – отметил Ликсутов.

Кроме того, 10 мая парковки города будут работать по расписанию воскресенья – они станут бесплатными везде, кроме улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час, а также зон динамического тарифа. При этом парковки со шлагбаумом будут работать в обычном режиме в течение всех трех праздничных дней.

До этого горожан и гостей города предупреждали, что 9 мая режим работы транспорта и схемы движения на улицах Москвы изменятся. В частности, с 05:00 и до окончания праздничных мероприятий будет перекрыт ряд дорог в центре. Ограничения коснутся улиц Тверской, Моховой, Большой Никитской, Петровки и многих других.

Будет запрещена парковка в зонах временных ограничений, движение арендованных автомобилей и такси ограничат. Помимо этого, нельзя будет начать или завершить аренду электросамокатов и велосипедов.

транспортгородДень Победы

