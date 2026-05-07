Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 17:17

Общество

Путин традиционно выступит с речью на параде Победы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Гришкин Денис​

Владимир Путин традиционно выступит с речью на параде Победы в Москве в этом году. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Он уточнил, что мероприятие будет проходить как обычно, только без участия военной техники. Как и годами ранее, над городом пролетят пилотажные группы, а по Красной площади пройдут военнослужащие.

Кроме того, добавил Ушаков, в этот день у российского лидера запланированы встречи с президентами Абхазии Бадрой Гунбой, Лаоса Тхонглуном Сисулитом, Южной Осетии Аланом Гаглоевым, а также с группой руководства Республики Сербской.

Пройдут и переговоры с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. В ходе встречи планируется обсудить возобновление работы межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

При этом иностранные гости не получали от России официальных приглашений на парад Победы. Лидеры многих стран сами выразили желание принять участие в торжествах. В 2025-м они были приглашены на празднование 80-й годовщины Победы лично в связи с юбилейной датой.

Читайте также


властьобществоДень Победы

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика