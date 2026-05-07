Акция "Бессмертный полк" в этом году пройдет в онлайн-формате

Акция "Бессмертный полк" пройдет в стране в текущем году в онлайн-формате. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Бессмертный полк" будет в ином формате, я бы сказал, в электронном формате", – сказал он.

При этом в традиционном, очном формате мероприятие пройдет в некоторых других странах, которые проявляют интерес к акции, отметил официальный представитель Кремля.

До 6 мая в России проходила регистрация на "Бессмертный полк онлайн". Цифровое шествие героев Великой Отечественной войны состоится в День Победы. Оно начнется в 12:00 на сайте 2026.polkrf.ru и экранах всей страны.

Первыми их смогут увидеть жители Чукотки и Дальнего Востока, после чего эстафета проследует через Сибирь, Урал, Центральную Россию и завершится на западе страны.

